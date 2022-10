€ 224,99

Na zijn succes op de catwalk in Parijs en tijdens het All-Star Weekend in Chicago, verschijnt Virgil Abloh's versie van de AJ5 in een fris nieuw kleurenschema met gedempte zeiltinten afgewisseld met opvallende rode accenten. Dit model heeft de kenmerkende minimalistische look van de Off-White, met doorschijnende textiel en uitsparingen in de middenvoet en kraag die een kijkje bieden in de binnenkant van de schoen. Op het zijvlak staan de karakteristieke tekst en afbeeldingen van het label, met gedetailleerde productiegegevens en het jaar waarin de schoen in Beaverton ontstond.