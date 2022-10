€ 189,99

De Air Jordan 5 is nog altijd een favoriete klassieker voor zowel OG als jonge verzamelaars. Het design is in talloze combinaties van materialen en kleuren uitgebracht, maar sommige versies hebben meer nuance dan andere. Dat laatste geldt voor deze low-top editie: feestelijke tinten en goed doordachte designdetails weerspiegelen op subtiele wijze het Chinese nieuwjaar.