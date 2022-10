€ 190,00

Drie decennia na zijn debuut is de Air Jordan 5 terug in een OG kleurencombinatie die alle aandacht trekt. Het bovenwerk van wit leer contrasteert met het zwart van de middenzool, terwijl Fire Red accenten de voering, veterlabels en hak een zinderende uitstraling geven. MJ droeg op 28 maart 1990 exact deze uitvoering, toen het aanstormende team uit Chicago de strijd aanging met Cleveland en uiteindelijk in de verlenging de overwinning behaalde dankzij 69 punten gescoord door His Airness, het hoogste aantal uit zijn carrière.