Toen de Air Jordan IV in 1988 werd uitgebracht, maakte het model meteen naam vanwege zijn soepelheid, ritme en elegantie. MJ voegde daar het zijne aan toe met zijn zwaartekracht tartende dunks, waarmee hij later beroemd werd. Ter ere van de 30e verjaardag van de Air Jordan IV is de 'Flight Nostalgia' uitgebracht, een schoen met verfspatten op de middenzool en een klassieke afwerking met opvallende accenten.