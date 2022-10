De Air Jordan IV was een schoen met vele primeurs. Het was het eerste Flight model en had ook underlays van kurim mesh en unieke TPU 'Wings'. Het topmodel van 1989 wordt nu voor de eerste keer opgewaardeerd naar een premium schoen en gedecoreerd met exotisch kunstleer en luxueuze materialen. Een doorgestikte inlegzool maakt deze opvallende variatie op de Flight favoriet compleet.