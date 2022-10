€ 190,00

De Air Jordan IV is een erkende icoon binnen zowel de geschiedenis van basketbal als popcultuur. De sneaker heeft een lange geschiedenis van 32 jaar met een diversiteit aan kleurencombinaties. Een van de meest opvallende, de Black Cat, is genoemd naar een van de bijnamen van MJ en is helemaal terug. Deze retroversie is gitzwart, bijna identiek aan de release uit 2006, en is een ware kampioen. Het design omvat een monochrome stijl, nubuckleer en een matte afwerking, allemaal herkenbare kenmerken van de OG. Tevens heeft de sneaker een voorgevormde hardshellvorm die de veteroogjes op hun plaats houden en een ventilerende netconstructie op de voorvoet. De zwarte grafieten Jumpman op de tong en het glanzende, zwarte logo op de hak zorgen ervoor dat deze stealthy, gepersonaliseerde uitvoering hoog uitstijgt boven de rest, maar wel onder de radar blijft.