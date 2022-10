Deze Air Jordan 4 is voorzien van een kleurencombinatie die bekend is geworden door de Air Max 95. Het bovenwerk van de schoen wordt gesierd door een kleurverloop van verschillende grijstinten dat overgaat in een matzwarte afwerking op de buitenzool. Neon Volt accenten op de tong, oogjes, inlegzool en zool in combinatie met suède overlays en gestipte veters versterken dit thema nog verder. De reflecterende Nike Air merkdetails op de hak benadrukken dat deze stijl is geïnspireerd op een OG.