€ 189,99

Voor deze remastered retro is de tijdloze Air Jordan 4 in een wit jasje gestoken, met uitzondering van metallic details die geïnspireerd zijn op de kleurtinten die de Air Jordan 1 ooit had. Het bovenwerk bestaat uit een combinatie van volnerfleer en gerasterd mesh. De stevige rubberen buitenzool met visgraatpatroon houdt de stijl helder. De look wordt afgemaakt met het opvallende University Red op de veterpanden, hak, tong en zool.