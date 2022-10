Deze Air Jordan XXXII viert MJ's overgang van speler naar eigenaar, toen hij de overstap maakte van het veld naar de vergadertafel. Dankzij Zoom Air demping en FlightSpeed technologie biedt de schoen de explosieve afzet van MJ's signature serie. In het bovenwerk is speciale Flyknit gebruikt die is afgestemd op Jordan performance. Vleugjes Teal en paars accentueren het nieuwste zwart-witte design.