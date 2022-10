De Air Jordan XXXI belichaamt het karakter van de Air Jordan I. Met innovatieve Zoom Air demping en FlightSpeed technologie: de Air Jordan XXXI is gebaseerd op drie decennia ervaring. Het vernieuwde dempingsysteem is gecombineerd met een flexibel Flyweave bovenwerk en een premium leren hak voor comfort en ondersteuning over de hele schoen. De Air Jordan XXXI grijpt terug op MJ's begintijd in de NBA en maakt zijn debuut in een op Chicago geïnspireerde kleurencombinatie.