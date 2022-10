De Air Jordan XXXI belichaamt drie decennia aan Air Jordan innovatie. De schoen heeft innovatieve Zoom Air demping en FlightSpeed technologie voor de ultieme performance op het veld. Het flexibele Flyweave bovenwerk zorgt in combinatie met lakleer voor ondersteuning over de hele schoen. De nieuwste Air Jordan XXXI heeft als knipoog naar de Air Jordan XI uit 1996 een klassieke kleurencombinatie van zwart, Dark Concord en 'Space Jam' wit. SPACE JAM en alle daaraan gerelateerde personages en elementen © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. (s16)