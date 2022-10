MJ was vanaf het allereerste begin een internationale ambassadeur voor het basketbal. Hoewel hij de sport vele malen in het buitenland heeft gepromoot, was een liefdadigheidswedstrijd in 1988 in zijn thuisland wel een van zijn meest opmerkelijke performances. MJ en de beste spelers in de league trakteerden toeschouwers in LA op 48 minuten puur, op en top aanvallend spel. Beide teams scoorden meer dan 200 punten. MJ, die in de pauze een dunkshow gaf, scoorde met 54 punten het meest van allemaal. Deze Air Jordan III heeft dezelfde kleuren die MJ op die magische avond droeg. De schoen bestaat uit hoogwaardig volnerfleer en heeft MJ's handtekening op de tong. De schoen zit, als knipoog naar zijn wereldwijde invloed, in een speciale doos die op een paspoort lijkt, met bedrukt tissuepapier waarop zijn reis over de wereld te volgen is.