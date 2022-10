In 2003 speelde MJ zijn laatste minuten op het veld. De Air Jordan XVIII was de laatste uit zijn lijn die hij zou dragen. Zoals eerdere Jordans was deze met uitzonderlijk vakmanschap gemaakt en had hij de op sportauto's geïnspireerde buitenlaag. Nu is de schoen terug in een stijl die bij de koninklijke status van Jordan past, met luxe suède en Chicago-kleuren.