Het design van de Air Jordan XIII werd geïnspireerd op een van de bijnamen van Michael Jordan: 'Black Cat'. MJ droeg dit design van Tinker Hatfield terwijl hij de zesde titel van zijn carrière najoeg. In het seizoen 1997–98 werd de schoen in meerdere kleurencombinaties uitgebracht, allemaal geïnspireerd op Chicago. Nu, bijna twintig jaar later, keert de Air Jordan XIII terug in de oorspronkelijke kleuren.