€ 200,00

Het streetwearmerk uit Hong Kong, CLOT, mixt Oosterse en Westerse culturen. Hun nieuwste samenwerking is geïnspireerd op het terracottaleger, een leger van levensgrote standbeelden uit de derde eeuw dat is gemaakt om de eerste keizer van China te beschermen. Een bovenwerk van suède in pastelkleuren heeft een Metallic Gold CLOT logo en een Jumpman logo op de tong en hak.