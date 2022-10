€ 189,99

Court Purple is een klassieke Jordan kleur die door de jaren heen voor veel stijlen is gebruikt. Nu prijkt de kleur eindelijk op de Air Jordan 13. Net als de OG heeft deze Air Jordan 13 het klassieke holografische kattenoog, een bovenwerk met reflecterend textiel en een omwikkelde Court Purple middenzool. Maar in tegenstelling tot het origineel, is het Court Purple nu de blikvanger.

SKU: DJ5982-015