De Air Jordan XII bracht in 1996 een vleugje luxe naar het basketbalveld. Nu is hij terug met Zoom Air demping en een laag bovenwerk dat ook buiten het veld goed staat. De schoen is helemaal ontworpen in Wolf Grey, waardoor het kenmerkende design nog beter uitkomt. Daarnaast zijn de structuren die de Air Jordan XII zo geliefd maakten, goed in balans.