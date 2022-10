MJ droeg de oorspronkelijk in 1997 uitgebrachte Air Jordan 12 'Playoffs' tijdens een paar van de belangrijkste momenten van zijn titelstrijd in dat seizoen. Herinner je je zijn winnende schot in de eerste finalewedstrijd? Of zijn 39 punten op weg naar de overwinning in de zesde wedstrijd? Het is allemaal verwerkt in de geschiedenis van deze versie van de legendarische Air Jordan 12. Als aanvulling op het bovenwerk van getrommeld leer heeft het borduursel op het lusje op de achterhak een definitieve boodschap voor iedereen die deze geliefde Jordan Brand stijl draagt: 'Kwaliteit geïnspireerd door de beste speler ooit'.

SKU: CT8013-006