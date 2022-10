De al 10 jaar lang populaire Air Jordan XI was een doorbraak op het gebied van luxe. Door het gebruik van lakleer daagde het design uit 1995 de stijl van toenmalige basketbalschoenen uit, en was het een hoogtepunt voor het merk. De nieuwste versie heeft een laag model met veel glans. Wit leer wordt omringd door smaragdgroen lakleer. De look wordt onderstreept door een ijskleurige buitenzool.