Het dynamische duo Michael Jordan en Bugs Bunny veroverde in één klap de wereld toen ze in 1992 samen verschenen in een Jordan tv-spotje. De hele wereld leefde mee met de vriendschap van deze twee iconen — een vriendschap die al 23 jaar duurt en zes kampioenschappen en talloze bedreigingen van intergalactische 'toons' heeft overleefd. De Air Jordan 1 'Hare' heeft een speels wit met zilveren bovenwerk als knipoog naar het ondeugende konijn. De kleurrijke tong is geïnspireerd op de beroemde wortel van Bugs en voegt een contrasterend accent toe. Op de tong is ook de iconische Hare Jordan graphic toegevoegd en het woord 'Hare' staat op de hak.