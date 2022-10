De Air Jordan I uit 1985 werd gemaakt van de meest innovatieve en geavanceerde materialen van die tijd. Het icoon kreeg een permanente plaats in de geschiedenis van schoenen, ook nadat de Air Jordan lijn zich bleef ontwikkelen en bleef voortbouwen op zijn voorgangers. Nu, meer dan dertig jaar later, wordt de Air Jordan I uitgevoerd volgens de huidige standaarden: een volledige Nike Flyknit constructie en klassieke Nike Air demping. Het nieuwe design is een eerbetoon aan de erfenis van de Air Jordan I. De Swoosh en tong zijn van premium leer, en op de tong en inlegzool staat een Nike Air logo.