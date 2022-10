€ 130,00

Bij dit AJ I ontwerp, dat in samenwerking met LA-kunstenaar Blue the Great is ontworpen, wordt Blue's liefde voor primaire kleuren geprojecteerd op een suède en ribfluwelen bovenwerk met zijn BTG handtekening op de hak. BTG begon zijn carrière op de middelbare school toen hij voor vrienden met de hand sneakers beschilderde. Hij heeft de AJ I al eerder als canvas gebruikt, maar nog nooit op deze manier.



Zoals wel vaker benadrukt elke primaire kleur de kleur ernaast, om zo de individuele impact te benadrukken. De rode, zwarte en witte suède overlays van deze special-edition AJ I zijn de echte AJ I fan al bekend, maar deze combinatie maakt de sneaker tot een prachtig experiment met suède overlays in royal blue, goudgeel en groen waar je overal mee opvalt. Deze AJ I mag dan zes afzonderlijke kleuren hebben, maar dankzij de perfecte plaatsing vormen ze samen één samenhangend design.