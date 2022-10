€ 149,99

Sneakershop SoleFly in Miami neemt je dit seizoen mee naar de binnenlanden met een woeste uitvoering van de Air Jordan 1 Low. De neus en de hak met reliëf zijn geïnspireerd op de roofdieren van de Everglades in Florida en hebben wilde patronen met opvallende kleurblokken in zwart en Sport Red als subtiele verwijzing naar de nieuwste Nike SB Dunk Low 'Bison'. Door deze nieuwe samenwerking met Jordan Brand trekt SoleFly de Air Jordan 1 een nieuwe omgeving binnen. Er zijn misschien geen basketbalvelden in de moerassen van Florida, maar de natuurlijke wil om te winnen is overduidelijk aanwezig.

SKU: DN3400-001