De Air Jordan I ‘Lemon-Lime’ is een eerbetoon aan de originele ‘Like Mike’ campagne uit 1991 die de wereld in de ban hield. De schoen van hoogwaardig leer is geïnspireerd op smaken van Gatorade en werd ontworpen voor een speler die het veld in vuur en vlam zette en de league voorgoed veranderde.