Twintig jaar na zijn debuut keert de revolutionaire Air Humara terug. Als de eerste schoen met een middenzool die was omsloten door geweven materiaal, was hij een opvallende verschijning op de bospaden. Deze nieuwe versie in rijke aardetinten verwijst naar zijn roots. Nike Zoom Air in de voorvoet en klassieke Air in de hak zorgen voor een licht gevoel en de rubberen neus vermindert slijtage. De nieuwe Air Humara is van een robuuste wandelschoen omgetoverd tot een schoen met street cred die overal voor in is.