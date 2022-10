De Air Huarache gaat al een tijdje mee en blijft na ruim twintig jaar nog steeds vernieuwend. Deze nieuwste uitvoering behoudt de originele iconische stijl, maar nu in een witte, paarse en zwarte kleurencombinatie. Overlays van leer met een rekbare binnensleeve van neopreen omsluiten je voet. De bekende kooiconstructie bij de hak draagt bij aan de nauwsluitende pasvorm voor de alom geprezen Huarache feel. Het opvallende design was oorspronkelijk bedoeld voor hardlopers, maar is nu stevig verankerd in de streetwearcultuur, waar iedereen het kan bewonderen.