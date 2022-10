€ 100,00

Stap in deze buitengewone Air Force 1 kleurencombinatie om een kant van je te onthullen die de wereld nog nooit gezien heeft. Onze speciale Halloween kleurencombinatie voor dit tijdloze icoon heeft een geraamte-graphic over de middenzool, waarmee griezelfanaten een opvallende sneaker met surrealistische veelzijdigheid krijgen, ongeacht wie je bent of wie je wordt.