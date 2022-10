€ 199,99

Met zijn verzameling creatieve tools binnen handbereik wil de visionaire Koreaanse popster G-Dragon zijn eigen utopie creëren. Hoewel verborgen krachten de verwezenlijking van deze utopie nog even in de weg staan, blijft hij hoop houden dat zijn droom ooit uit zal komen. Ondertussen blijft hij creatief, houdt hij het vuur van zijn hoop brandende en deelt hij die hoop onder een dikke laag witte verf in deze nieuwe versie van de AF1 Low x Peaceminusone.



Na verloop van tijd vervaagt de witte verf op het bovenwerk van de schoen en komt er een typisch freestyle design van G-Dragon te voorschijn, als teken van zijn geloof in de kunst van creatie. Naast het logo van zijn modelabel Peaceminusone dat op de tong van de schoen is aangebracht, bevatten deze AF1's ook een aantal kenmerkende verfstrepen op de middenzool, extra dikke veters en een speciaal grafisch patroon op de inlegzool.