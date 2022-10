Een Air Force 1 als deze kom je maar één keer per jaar tegen. De speciaal voor de lente ontworpen schoen combineert textiel, suède, leer en lakleren accenten, allemaal in een serie pasteltinten. Het eerste ei is op een opvallende plek verborgen: geborduurd op de tong. Het tweede ei is moeilijker te vinden: afgedrukt op de inlegzool.