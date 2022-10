€ 200,00

PSNY's AF-1 design, dat voor het eerst het levenslicht zag als onderdeel van de AF-100 collectie uit 2017, is terug. Het design is zeer duurzaam: het combineert delen van de AF-1 High, Mid en Low met onderdelen die anders bij het afval zouden belanden. In essentie is deze grijze schoen een AF-1 Low, maar met extra elementen die voor de look van een AF-1 High zorgen. Daarnaast zorgt het afzonderlijke, opliggende element met veteroogjes voor veelzijdige draagopties: je kan de schoenen zonder het element dragen, met het element of met het element omgekeerd.