€ 160,00

De stijl en creatieve looks van Travis Scott vinden hun oorsprong in zijn leven in Houston. Met de AF-1 Travis Scott viert hij de community waarin hij zijn creativiteit kon ontwikkelen, geïnspireerd door zijn uitstapjes naar Astroworld.

De schoen is een patchwork van herinneringen uit zijn jeugd — zoals de robuustheid van traditionele werkkleding, natuurlijke kleuren die staan voor het buitenleven, en de surrealistische vibes van Astroworld.

Hij deelt zijn ervaringen met de kinderen in Houston door hun de handvaten te geven voor het ontwikkelen van hun eigen creativiteit en hen te inspireren voor nieuwe mogelijkheden voor henzelf.