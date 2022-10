Deze Air Force 1 is in 2001 voor het eerst uitgebracht en stond toen bekend als de 'Hong Kong'. De schoen was onderdeel van de B-serie, een reeks iconische Nike designs. Het bovenwerk in Forest Green met wijnrode accenten en het geborduurde Swoosh logo waren nooit eerder vertoond, en dankzij exclusieve designelementen vlogen de schoenen de winkels uit. Nu zijn ze terug, na een reis door de tijd, samen met een constructie van getrommeld volnerfleer waar de originele AF1 B trots op zou zijn.