De Nike Footscape werd in 1996 geïntroduceerd. De schoen is gebaseerd op voetafgietsels van honderden atleten en heeft zodoende een revolutionaire pasvorm die de natuurlijke welvingen van de voet volgt. Nu richt de Air Footscape Mid Utility DM zijn pijlen op nieuwe uitdagingen. Een mid-top design voor extra bedekking en een snel vetersysteem, gecombineerd met de kenmerkende flex-groef in de buitenzool, zorgen ervoor dat elke stap comfortabel aanvoelt.