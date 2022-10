Toen de Foamposite midden jaren 90 werd geïntroduceerd, vormde hij de ultieme combinatie van wetenschap en performance. Het bovenwerk was ontworpen met een obsessie voor aerodynamica en gemaakt door synthetische vloeistof in een vorm te gieten. Het resultaat hielp NBA-legenden nog sneller over het veld vliegen. De nieuwste kleurencombinatie in Metallic Gold, zwart en wit ziet er nog net zo fris uit als 20 jaar geleden — tegenstanders hebben nog steeds het nakijken.