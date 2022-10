Als je het over de Fresh Prince hebt, dan heb je het over zijn Jordans. Hij was Fresh, hij was hip, en hij kon met zijn schoenen een opvallende eigen look creëren. Will Smith droeg de iconische sneakers in de tv-serie die hem beroemd maakte, en dankzij zijn jeugdige stijl kreeg de Air Jordan een vaste plek in de popcultuur. Nu, in 2018, wordt zijn unieke kijk op de Air Jordan V realiteit.

Als eerbetoon aan de Fresh Prince begon het designteam met versies geïnspireerd op de hippe kleding van Will. Een andere versie is een gouden schoen ter ere van zijn aanstaande vijftigste verjaardag op 25 september, de dag waarop de schoen zal worden uitgebracht.