Kikkers zijn amfibieën. Dat betekent dat ze, in tegenstelling tot mensen, op het land én onderwater kunnen functioneren. Dat is tenzij je beschikt over de ACG AO wandelschoen, want dat is namelijk ook een amfibie.

Deze ultieme wandelschoen voor de zomer heeft een innovatief design dat volledig ondergedompeld kan worden en daarna net zo makkelijk op land doorstapt, zonder glijpartijen. De AO beschikt bovendien over alle nodige gemakken om hele dagen te kunnen hiken, zoals een dempende Zoom Air unit in de hak, een praktisch vetersysteem met koordstopper onder een laag van mesh, zodat je veters minder makkelijk ergens achter blijven hangen, en Trailframe zooltechnologie om je voeten beter te beschermen tegen de ongelijke druk van stenen en rotsen.

Maar waarom hoef je nu geen haardroger mee te zeulen om je schoenen mee droog te blazen nadat je uit het water komt? Bekijk ze eens van dichtbij: water wordt door die kleine gaatjes in de middenzool bij elke stap naar buiten gevoerd. Water erin, water eruit. Zo eenvoudig is het. Het hoort allemaal bij het All Conditions Gear ecosysteem. En die gear is ook echt voor alle omstandigheden.