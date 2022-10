The Paris Department was een van de internationale evenementen die in het teken stonden van creativiteit vanuit het perspectief van het Nike Air Max design. Het doel van deze dag was om de jongere generatie Parijse ontwerpers door middel van talloze cursussen en workshops, gegeven door Nike designers en vrienden van het merk, te inspireren.



Deelnemers kregen de mogelijkheid hun eigen Air Max design te ontwerpen en hun ideeën vervolgens aan de hand van de beschikbare materialen en hulpmiddelen te visualiseren.



In deze aflevering van Access All Areas neemt Lou Matheron, winnaar van Paris On Air 2018, ons mee voor een kijkje achter de schermen van dit exclusieve evenement.