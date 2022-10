The Berlin Department is een lesprogramma voor design: lessen, workshops die georganiseerd worden door NIKE designers en vrienden van het merk. Het doel van de NIKE ON AIR ervaring is om de jonge designers in Berlijn te steunen. De bezoekers luisterden naar de verhalen van het Nike Global Design Team en vrienden van het merk - en mochten het zelf uitproberen in de ON AIR workshop - waarbij ze helemaal los mochten gaan met het bedenken en maken van hun eigen sneakerconcepten. Deze aflevering van Access All Areas neemt je mee achter de schermen voor een exclusief kijkje in wat er zich in Berlijn afspeelde.