De Jordan Legacy 312 is Don C’s meest persoonlijke samenwerking met het merk tot nu toe, het resultaat van zijn jarenlange bewondering van Michael Jordans legendarische talent en de schoenen waarmee hij geschiedenis schreef



De 312 is een eerbetoon aan Chicago dat is geïnspireerd door MJ én door de veelzijdigheid van de jeugd van nu. De naam van de schoen verwijst naar het netnummer van de stad, 312, maar ook naar de mix van de Air Jordan 1 en de Air Jordan 3. "Ik wilde de Jordan Legacy 312 de zool van de Jordan 3 geven omdat die schoen het fundament is van het merk", vertelt Don. "De Jordan 1 en 2 waren de eerste van Nike. De Jordan 3 was de eerste echte Jordan schoen. Dat is het moment dat het zelf een merk werd. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de basis van het merk de Jordan 3 was, maar die is wel gebaseerd op de Jordan 1."