Net als bij de London Dunk verwachtte het SB team dat de laatste stop van de White Dunk show in New York zou zijn. De ontwerpers maakten daarom een schoen voor de opening. Deze keer riepen ze de hulp in van Jeff Ng, eigenaar van Staple Design en Reed Space. Jeff vond dat er geen beter symbool voor New York was dan een duif, zoals de Theems symbool staat voor Londen. Uiteindelijk kwam de White Dunk show niet naar New York, maar toen Jeff de schoen in 2005 toch introduceerde in zijn Reed Space winkel, brak er een rel uit onder de klanten die in de rij stonden te wachten. De politie moest ingrijpen, het verhaal verscheen in de New York Post en ook het grote publiek kreeg de SB Dunk eindelijk in de gaten. Ga voor meer informatie over de levende geschiedenis van de SB Dunk naar nike.com/sbdunk.