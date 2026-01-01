Chaussure Nike Air Max DN8 By You pour homme

Nike Air Max DN8 By You

209,99 €

Plus d'Air, moins de volume. Cette Dn8 personnalisable reprend notre système Dynamic Air et le condense dans une chaussure basse et épurée. Avec ses huit tubes Air pressurisés, elle offre une sensation de réactivité à chaque pas. Entre dans un monde de mouvements irréels.

Quelle est ta base ?

Commence par l'empeigne en cuir et textile. Choisis parmi une gamme de couleurs et personnalise les logos Swoosh, les lacets, le clip au talon et plus encore.

Ajoute de la couleur

Des couleurs neutres, des effets métallisés premium, des tons sportswear ou tout en même temps. C'est toi qui vois !

Exprime ta personnalité

Tes initiales ? Un surnom ? Ou un autre message qui te ressemble. Personnalise ta paire en ajoutant jusqu'à trois caractères sur la languette arrière. Et ton nom est aussi inscrit sur la boîte.