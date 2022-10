Programme d'entraînement 5 km

Une course de 5 km, c'est fun et exaltant. Et l'entraînement pour arriver à courir ces 5 km l'est tout autant.

Vous enchaînerez différents speed runs, parce que la vitesse, c'est fun. Vous effectuerez aussi des runs de récupération et des long runs, en allant toujours plus loin, parce qu'il n'y a rien de plus exaltant que la découverte de nouveaux horizons. Le jour de la course, vous vous présenterez sur la ligne de départ, enthousiaste et prêt à prendre du plaisir avant de franchir la ligne d'arrivée.

Ce programme de 8 semaines a été pensé pour s'adapter à votre niveau d'expérience et à vos besoins. Qu'il vous reste quatre ou huit semaines avant la course, vous pouvez entamer ce programme quand bon vous semble.

Vous contrôlez ce que vous intégrez au programme et, de ce fait, ce que vous en retirez. Notre recommandation : prévoyez de vous entraîner durant au moins 4 semaines avant votre 5 km pour pouvoir courir confortablement et terminer les entraînements programmés.

Félicitations ! Une aventure fantastique vous attend.