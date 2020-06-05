Trois façons de rendre le sport ludique pour vos enfants
Bouger
Par Nike Training
Comment susciter l'enthousiasme et la motivation pour l'activité physique chez vos enfants.
Le secret pour que vos enfants se dépensent ? Faire de l'activité physique un moment amusant. Dans cet article, vous découvrirez trois approches différentes pour aider vos enfants, petits et grands, à prendre du plaisir à bouger et se dépenser.
Vous savez très bien que pour éveiller l'intérêt des enfants pour quelque chose (corvées, rendez-vous médicaux, longs trajets en voiture), il faut y mettre du fun. C'est pareil pour le sport. « Si vous ne présentez pas l'activité physique comme une source d'amusement, dans une certaine mesure, les enfants finiront probablement par s'en désintéresser », explique Karen Santesson, responsable du Child Development Center de Nike, et en charge du programme d'activité Everybody Moves en partenariat avec Shape America (Society of Health and Physical Educators). Vous ne savez pas par où commencer ? Essayez ces astuces pour bouger ensemble de manière ludique.
01. Faites-en un jeu.
La manière la plus simple (et pour être honnête, la plus évidente) de rendre le sport plus amusant, c'est d'en faire un jeu, car le jeu permet de rendre ludique un exercice physique. Les jeux d'extérieur simples comme jouer à chat, à 1, 2, 3, soleil et au football permettent généralement de conserver l'attention des jeunes enfants (âgés de 3 à 5 ans), tandis que les enfants plus grands et les préados aiment souvent les parcours d'obstacles. Plus dynamiques, ils correspondent mieux à leur temps de concentration relativement faible, explique Karen Santesson. Pour créer vous-même un parcours, installez cinq ou six « obstacles » dans votre jardin ou dans votre maison, comme une pile de coussins par-dessus laquelle ils devront sauter ou deux arbres entre lesquels vous pouvez imaginer différentes formes de course, comme une marche en crabe. Mettez un chronomètre et lancez-leur le défi de finir le parcours en un temps imparti, en les encourageant tout du long.
02. Donnez-leur (un peu) de contrôle.
« Les enfants aiment généralement avoir l'impression qu'ils prennent leurs propres décisions, car cela leur donne un sentiment de contrôle », affirme la spécialiste. Essayez de donner aux petits (de 3 à 6 ans) une mission. Dites à votre enfant qu'il est votre partenaire d'entraînement attitré et que sa mission est de vous suivre le plus possible dans votre routine de yoga, ou de vous passer un medecine ball léger entre deux séries d'abdominaux. Pour les enfants plus âgés, laissez-les choisir un entraînement ou créer le leur, que vous pourrez ensuite faire ensemble, en rassemblant cinq ou six exercices qui les intéressent. « C'est grisant pour les enfants de dire à leurs parents ce qu'ils doivent faire pour une fois, et s'ils vous voient prendre du plaisir à bouger, ils seront davantage enclins à participer », ajoute Karen Santesson. Aidez-les à trouver leur bonheur parmi les routines dirigées par des coachs Nike dans la collection d'entraînements « Pour toute la famille », et à sélectionner des exercices de la collection « Apprenez les bases du training », que vous trouverez dans l'application NTC.
« C'est grisant pour les enfants de dire à leurs parents ce qu'ils doivent faire pour une fois, et s'ils vous voient prendre du plaisir à bouger, ils seront davantage enclins à participer »
Karen Santesson, Nike Child Development Center
03. Stimulez leur imagination.
Que vous jouiez à un jeu cardio ou que votre enfant vous accompagne dans votre propre entraînement, l'important est de faire en sorte qu'il s'échappe du monde réel le plus possible. « Les idées imaginaires mobilisent davantage leur cerveau et rendent l'interaction plus facile tout au long de l'activité en réduisant le risque qu'ils ne se laissent distraire », explique Karen Santesson.
Par exemple, votre fille n'est plus une fillette de 3 ans, mais un papillon volant d'un bout à l'autre du jardin. Vous pouvez même lui demander de quelle couleur sont ses ailes. Votre fils de 10 ans n'est pas en train de faire des fentes dans le salon, il passe d'une pierre à une autre pour traverser une rivière de lave brûlante. Demandez-lui de vous montrer à quelle vitesse il peut s'échapper du volcan-canapé. La plupart des enfants montreront beaucoup d'enthousiasme à faire quelque chose si vous montrez un réel enthousiasme de votre côté. Créer une scène imaginaire s'avère être une astuce très efficace dans ce contexte. Karen Santesson conseille d'essayer d'articuler la scène autour d'un de leurs centres d'intérêt, comme la danse classique, les dinosaures ou un athlète qu'ils aiment, pour capter leur attention dès le début de l'activité.
Si vous avez tout tenté mais que vous n'avez pas réussi à leur donner envie de bouger, la spécialiste suggère d'offrir une récompense, comme le droit de choisir ce qu'ils mangeront au goûter ou le jeu de société auquel vous jouerez. Avec un peu de chance, au bout de quelques jours ou semaines consécutifs à s'amuser en faisant du sport, ils préfèreront jouer en se dépensant au lieu de rester sur le canapé...tout seuls.