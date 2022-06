Pouvez-vous nager pendant vos règles ? L'avis des experts

Bien entendu, la natation (comme d'autres formes d'exercice), peut uniquement vous aider jusqu'à un certain point. Si vous ressentez des douleurs intenses ou de l'inconfort, parlez-en à votre gynécologue ou à un spécialiste. Votre médecin saura déterminer si vos symptômes handicapants sont dus à un autre problème sous-jacent, explique le Dr Felice Gersh, auteure de « PCOS SOS: A Gynecologist’s Lifeline To Naturally Restore Your Rhythms, Hormones and Happiness ».

« Si vous souffrez de crampes douloureuses, de fatigue ou plus généralement d'une gêne menstruelle, la natation et d'autres types d'exercices physiques pourraient engendrer plus de risques que d'avantages », avertit Alyssa Dweck.

Imaginez comme ce serait effrayant (et dangereux) d'avoir un coup de fatigue au fond de l'eau ou au milieu d'un lac. Encore une fois, si vous ne savez pas nager (ou que vous n'aimez pas l'eau), il existe plein d'autres formes d'exercices comme le running, la marche ou le yoga, qui peuvent vous aider à libérer ces précieuses endorphines.

