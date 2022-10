Les meilleurs entraînements du dos avec haltère d'après les coachs

« Étant donné que les haltères ne sont pas fixés à quelque chose de stable et restent "libres", votre corps doit travailler bien plus pour rester stable lorsque vous utilisez ces haltères que si vous vous entraîniez sur une machine à câbles », explique Bianca Vesco. Cela signifie que vous allez travailler les petits muscles stabilisateurs de votre ceinture abdominale et de votre dos, ce qui contribue à renforcer votre corps entier et à améliorer votre stabilité. Vous avez ainsi plus de force pour réaliser d'autres entraînements et activités et votre corps peut bouger de manière plus efficace au quotidien.

Ces exercices sont excellents pour développer et renforcer les muscles stabilisateurs autour des articulations et « lorsqu'ils sont faits correctement, ces exercices peuvent même réduire le risque de blessure et améliorer les performances », ajoute Ellen Thompson.