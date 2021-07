Nouveaux vainqueurs : Megan Rapinoe et Sue Bird.

Sue Bird et Megan Rapinoe incarnent la définition même de l'excellence et de la longévité dans leur sport respectif, mais l'héritage qu'elles veulent laisser va bien au-delà de leur carrière.

Le but des Nouveaux vainqueurs, c'est d'inspirer la nouvelle génération. Lors d'une interview spéciale, Sue et Megan nous ont expliqué comment le sport les a changées.

SUE : Par où commencer ?

MEGAN : Je reviens toujours sur le fait que les athlètes féminines grandissent dans cet environnement vraiment unique, en particulier les athlètes féminines de haut niveau. En dehors des expériences comme la mienne au sein de l'équipe nationale et celle de Sue en WNBA et dans le basketball américain, les athlètes féminines de haut niveau sont rarement entourées d'autres athlètes féminines de haut niveau dans leur profession. Généralement, tu es la seule ou vous êtes deux. J'ai toujours évolué là-dedans.

SUE : Pour moi, c'est une combinaison des deux. Tu es entourée de personnes qui ont également un esprit de compétition très fort, et qui sont peut-être plus agressives et plus ambitieuses encore que toi. Et d'un autre côté, tout repose sur moi : qui je suis, ce qui me tient à cœur, mes valeurs, la manière dont j'aborde les situations, quelles qu'elles soient. Le sport m'a préparée à ça. Il m'a donné un mode de vie.

MEGAN : Ça se traduit par la manière dont tu cohabites avec les autres dans ce monde, dont tu gères les conflits et les opinions différentes de la tienne. Au-delà du simple fait de cohabiter dans un monde sûr, il y a d'autres personnes qui passent par la même chose que toi, et tu finis par te dire que tu n'es pas folle, que d'autres ressentent la même chose que toi. » Tous les problèmes qui entourent le sport féminin, comme un manque de représentation, d'investissements, tout ça. Et tu es entourée d'autres personnes qui te disent : « Je ressens la même chose, c'est aussi comme ça que j'ai vécu cette situation. »

SUE : C'est une expérience commune.