Une lettre à ma future moi : l'histoire d'une ado

Une lettre à ma future moi
Épisode 1 : Issey Kyson
Coucou Issey du futur !
Comment ça va ? Est-ce qu'on fait toujours du running ?
J'espère que tu ne lis pas cette lettre avant 10 h du mat' (normalement, je dors encore à cette heure-là). Prête à passer la journée à faire ce que tu aimes ? Comme courir, étudier les sciences, te prélasser dans un bain chaud ou passer du temps en famille.
J'ai trop hâte de voir si ce qu'on a fait pour changer le programme d'EPS a porté ses fruits. Est-ce qu'on explique enfin aux filles en quoi le sport joue un rôle dans la puberté ? Est-ce que la future moi est là, sur le terrain, à motiver les filles à bouger, comme Lina et Laviai Nielsen l'ont fait avec moi ?
Sois indulgente avec toi-même… J'espère que tu t'en souviens ! Aujourd'hui, j'essaye de prouver aux ados comme moi qu'on ne peut pas toujours gagner et qu'il faut savoir accepter la défaite. Et pourtant, il m'arrive encore d'oublier ce principe.
Parfois, je suis débordée et stressée quand trop de choses s'accumulent : les cours, mes performances de running et plein d'autres trucs… Et dans ces moments-là, même s'il ne faut pas, je m'en prends à moi-même. J'espère qu'à l'avenir, je suivrai toujours mon propre rythme, quels que soient les obstacles (sur la piste et en dehors !). Je veux m'épanouir en atteignant mes objectifs.
Bon, je te laisse. Je suis sûre que mon futur chien t'attend pour partir en balade ou que tu dois rejoindre la team au club d'athlé. Mais pour finir, voici quelques petits conseils :
Si le running te fait toujours autant vibrer, alors ne t'arrête pas.
Si les balades en forêt t'apportent toujours autant de sérénité, alors continue.
Si l'univers t'intrigue toujours autant, alors continue d'apprendre.
Quelle que soit ma future apparence, aime ton corps. Il le mérite, lui qui t'a tant donné !
On a déjà accompli tellement de choses… mais ce n'est que le début.
Bisous !
Issey