Le sport, les filles et la puberté

Les bienfaits du sport pour les jeunes filles

Le sport est incontestablement valorisant pour les filles. En réalité, adopter un mode de vie actif dès le plus jeune âge peut avoir une influence positive très importante sur le passage à l'âge adulte. Les travaux réalisés par Women in Sport suggèrent que les filles qui commencent une activité sportive durant l'enfance resteront plus facilement actives plus tard dans la vie. Il s'agit là de l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous devons encourager les jeunes filles à rester actives même pendant les menstruations.



Selon Georgie Bruinvels, chercheuse spécialisée dans le domaine du sport, « l'exercice physique est un excellent moyen de réduire les désagréments et d'aider les filles à se sentir mieux. Les endorphines jouent là un rôle salvateur, car « elles peuvent booster l'humeur et aider à se détendre ». Faire du sport ensemble est une très bonne solution pour accompagner les enfants dans leur découverte du fitness. Avec ses runs guidés et ses conseils d'entraînement adaptés à tous les niveaux, l'application Nike Run Club est un outil parfait pour trouver de nombreuses idées qui vous aideront à commencer le sport avec vos enfants. Sélectionnez votre programme préféré, et invitez les membres de votre famille pour une séance de sport ensemble.



Le sport et l'exercice physique sont également une source de bien-être pour l'esprit. Peu importe l'âge ou les centres d'intérêt, l'activité physique montre aux adolescentes ce que leur esprit et leur corps sont capables d'accomplir. Le sport fait naître des amitiés et des souvenirs dont les filles peuvent être fières. Il leur enseigne à garder leur calme sous la pression, à gérer le stress, à perdre avec honneur et à gagner avec humilité. Ces aptitudes sont toutes précieuses pour accomplir leurs rêves plus tard.



De la discipline à la concentration en passant par la faculté à jouer en équipe, le sport apporte toute une palette d'outils qui permet d'être prête mentalement à intégrer le monde du travail à la fin des études. Source d'énergie, le sport peut aussi être un allié de poids pour se vider l'esprit, améliorer la qualité de son sommeil et rester de bonne humeur. Les études réalisées par Women in Sport montrent que 42 % des femmes qui travaillent confirment que l'exercice physique les aide à se sentir plus sereines lorsque leur activité professionnelle devient stressante (5).



Les filles trouveront le sport plus accessible et plus intéressant lorsqu'il existe des coachs et des modèles qui leur renvoient une image valorisante. Ces personnes qui motivent, valorisent et inspirent les filles, les aident à développer leur confiance en elles, sur le terrain comme au quotidien, ce qui améliore leurs chances de persévérer dans le sport et leur apportera de nombreux avantages plus tard dans la vie.



Aidez-nous à faire du sport un moment d'amusement pour les filles, aujourd'hui et à l'avenir en consultant notre guide Made to Play consacré à l'entraînement des filles. Made to Play est notre contribution pour aider les enfants à se dépenser afin qu'ils soient en meilleure santé, qu'ils se sentent plus heureux et s'épanouissent dans la vie.