Kobe 9 Protro : comment la quête incessante de perfection de Kobe Bryant a redéfini un chef-d'œuvre

Pendant leur réunion, Eric présente à Kobe le premier prototype de la Kobe 9. Quand Eric lui tend la chaussure, Kobe la repousse. « Ton équipe et toi devez revenir en arrière et comprendre l'histoire de la chaussure, parce qu'ici il n'y en a pas. »

Après cette entrevue, Eric passe tout le trajet retour à réfléchir à la manière de corriger le tir, en se concentrant sur le pilier manquant : l'histoire. Son équipe modifie le revêtement pour laisser plus de surface à l'expression et travaillé sur différentes couleurs liées aux histoires de plusieurs artistes et musiciens qui ont inspiré Kobe.

« Tout à coup, c'est devenu une grande toile blanche pour raconter l'histoire et donner vie à l'inspiration et à l'esprit de visionnaires et artistes que Kobe aimait beaucoup », explique Eric.