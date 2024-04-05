L'histoire de la Nike Huarache

L'histoire de la Huarache
Service des archives de Nike.
Tout ce qu'il faut savoir sur cette chaussure de basket vraiment unique.
En 1991, Nike a lancé une chaussure qui ne ressemblait à aucune autre.
« Le design était tellement différent qu'il n'y avait même pas besoin de Swoosh », explique Tinker Hatfield, qui a piloté le projet. Il se souvient de ce que certaines personnes disaient : « On ne peut pas concevoir une chaussure Nike sans un grand Swoosh sur le côté. »
« Mon avis à moi, c'est que cette chaussure était tellement unique que seule la marque Nike aurait eu le cran de faire quelque chose comme ça, alors pas besoin d'un Swoosh », explique Tinker Hatfield.
En 1990 et début 1991, Tinker Hatfield a dessiné plusieurs concepts (y compris celui ci-dessus) avant d'arriver au design final de la Huarache. D'après ses dires, l'idée lui est venue alors qu'il se trouvait sur un lac.
« J'ai eu une sorte de révélation pendant que j'attendais d'être tracté par un bateau pour faire du ski nautique, a-t-il déclaré. J'étais assis dans l'eau, avec mes pieds alignés l'un devant l'autre sur le ski, habillés de chaussons en néoprène. Juste avant d'être tracté par le bateau, j'ai réalisé que ce chausson en néoprène offrait vraiment un bon maintien, était très confortable et s'adaptait parfaitement à mon pied et à ma cheville. » C'est pour ça que le design final de la Huarache intégrait du néoprène et un exosquelette pour plus de maintien.
Quand elle a été adaptée pour le basket environ un an après, tout le monde était sceptique. Avec sa lanière arrière modifiée en fonction des déplacements sur le terrain, sa semelle extérieure et son côté renforcés et son exosquelette qui remonte jusqu'à la cheville, la Huarache est devenue une chaussure de basket plus minimaliste que les autres.
Le scepticisme des débuts a disparu quand la Air Flight Huarache a été adoptée par l'une des équipes de basket universitaire les plus intéressantes du pays à l'époque, l'Université du Michigan, qui a joué avec cette chaussure pendant le tournoi NCAA de 1992.
La Air Huarache est devenue un modèle phare de la marque. Elle a été adaptée pour plein d'autres sports : training, tennis, aérobic, lacrosse, foot et baseball. Son design minimaliste a aussi inspiré d'autres modèles futuristes de chaussures légères et souples, comme les concepts Kukini, Presto et Nike Free.